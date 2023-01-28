США, Германия и еще две страны призвали Россию не защищать Сирию по применению химоружия

США призвали Россию не защищать Сирию от ответа за применение химоружия

Дети получают медицинскую помощь, после предполагаемой атаки с отравляющим газом в городе Дума, 7 апреля 2018 года (Фото: Syrian Civil Defense White Helmets / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

США, Великобритания, Франция и Германия призывают Россию «прекратить защищать» Сирию от ответственности, которая может грозить ей за возможное применение химического оружия. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств четырех стран, которое опубликовал Госдеп США.

Политики сделали заявление в день публикации Группой по расследованию и идентификации (ГРИ) Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отчета об атаке на город Дума в Сирии в апреле 2018 года. В нем говорится, что вертолет «Сил тигра» сирийской армии (сейчас — 25-я дивизия специального назначения) при наступлении на город сбросил два цилиндра с хлором на жилые дома. В результате, по данным ОЗХО, погибли 43 человека, «десятки» пострадали. Ответственность за удар организация возложила на сирийское руководство.

«Наши правительства самым решительным образом осуждают неоднократное применение сирийским режимом этого ужасающего оружия и остаются непреклонными в своих требованиях, чтобы режим [президента Сирии Башара] Асада немедленно выполнил свои обязательства в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН», — сказано в заявлении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, главы британского, французского и немецкого МИДов Джеймс Клеверли, Кэтрин Колонна и Анналена Бербок отметили, что российские силы, как и сирийские, контролировали воздушное пространство над Думой в момент атаки.

Главы внешнеполитических ведомств призвали Россию «прекратить защищать Сирию от ответственности за применение химического оружия», а Дамаск — уничтожить программу по разработке химического оружия и допустить экспертов ОЗХО для проверки.

Город Дума находится примерно в 6 км к северо-востоку от столицы Сирии Дамаска.

Начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко подчеркивал, что Москва считает власти Сирии непричастными к возможному применению химического оружия в Думе. Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин отрицал факт атаки на город и называл случившееся постановкой.

После атаки США, Великобритания и Франция нанесли удар по объектам, которые, по их данным, были связаны с программой разработки химоружия. Президент России Владимир Путин осудил их действия, назвав агрессией.