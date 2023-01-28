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МИД Украины вызовет посла Венгрии из-за слов Орбана о «ничейной земле»

МИД Украины вызовет посла Венгрии из-за высказывания премьера Орбана о «ничейной земле»

Посла Венгрии в Киеве Иштвана Ийдьярто вызовут в МИД Украины для объяснения высказывания премьер-министра страны Виктора Орбана. Об этом сообщил официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Орбан на встрече с журналистами заявил, что «Путин не может позволить себе проиграть и не проиграет», и Западу необходимо это понять, сообщает The American Conservative. По его мнению, «цель России — превратить Украину в неуправляемые развалины», чтобы «Запад не мог претендовать на нее как на приз». «Теперь это Афганистан. Ничейная земля», — сказал Орбан.

Официальный представитель МИД Украины назвал такое заявление «категорически неприемлемым». Он отметил, что это уже не первое «пренебрежительное высказывание» венгерского премьера.

«Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно подвешивая возможность ведения дальнейшего диалога между двумя соседними странами», — написал Николенко в Facebook (Meta, владеющая соцсетью, признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена).

Посла Венгрии вызовут «для откровенного разговора», объявил представитель украинского МИДа. Он предупредил, что за беседой могут последовать и другие меры.

Венгрия — одна из немногих стран ЕС, которая не начала поставлять оружие Украине и не раз выступала за смягчение антироссийских санкций. Высказывания Орбана неоднократно вызывали критику в Киеве. В частности, он заявил о необходимости диалога России и США по конфликту на Украине, подчеркнув: «Если они не будут вести переговоры, мира не будет». Он призвал сперва добиться перемирия, а лишь затем обсуждать границы Украины.

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После этого МИД Украины обвинил Орбана в «патологическом пренебрежении» к Киеву и отметил его «политическую близорукость». В ведомстве сочли, что венгерский премьер косвенно «призывает Украину к поражению», и предложили ему использовать связи с Москвой для прекращения боевых действий.

Теги
Украина Венгрия посол Виктор Орбан
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