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WSJ узнал о требовании Венгрии исключить нескольких россиян из санкций ЕС

WSJ: Венгрия потребовала исключить нескольких российских бизнесменов из санкций ЕС
Венгрия требует исключения нескольких руководителей российских компаний из санкционного списка ЕС, сообщили источники WSJ. В декабре Будапешт смог настоять на том, чтобы не включать в очередной санкционный пакет трех министров
Премьер Венгрии Виктор Орбан
Премьер Венгрии Виктор Орбан (Фото: Zheng Huansong / Xinhua / Global Look Press)

Власти Венгрии настаивают на исключении из санкционных списков Евросоюза нескольких руководителей российских компаний, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов.

«Сняв возражения по вопросу продления экономических санкций ЕС против России, Венгрия настаивает на выводе нескольких российских руководителей из санкционного списка», — сказали источники издания, уточнив, что решение по этому вопросу может быть принято в марте.

В пятницу, 27 января, Евросоюз на полгода продлил экономические санкции против России. Они распространяются на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши. Кроме того, санкции запрещают импорт или транспортировку морским путем сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Также ограничения предусматривают отключение от системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT ряда российских банков и приостановку вещания нескольких российских СМИ.

По данным WSJ, в ходе дискуссий о продлении санкций премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал смягчить санкционные ограничения, особенно эмбарго на импорт нефти. Ранее он уже говорил, что санкции в сфере энергетики разгоняют инфляцию в ЕС. По его словам, в этом году из-за политики санкций Венгрия потеряет 3,760 трлн форинтов (€9,673 млрд).

Орбан последовательно выступает против расширения антироссийских санкций. Он заявлял, что Венгрия наложит вето на обсуждаемые в ЕС санкции против российской атомной энергетики. А в декабре, по данным EUobserver, Венгрия настояла на том, чтобы не включать в очередной санкционный пакет российских министров энергетики Николая Шульгинова, здравоохранения Михаила Мурашко и спорта Олега Матыцина.

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