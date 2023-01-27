Пушилин: взятие Угледара может «в корне поменять расклад сил» на линии соприкосновения

Пушилин заявил, что взятие Угледара может «в корне поменять расклад сил»

Взятие российскими войсками Угледара (город в Волновахском районе ДНР) может в корне поменять расклад сил на линии соприкосновения. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью «РИА Новости».

«Окружение и последующее освобождение этого города решает многие задачи. Взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит нашим войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления», — пояснил он.

По словам Пушилина, скоро Угледар может стать очень важным успехом для ВС России.

Ранее врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска вошли в Угледар и ВСУ пытается вести контратаки.

После этого российским подразделениям удалось взять под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар, рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он добавил, что ВС России занимают новые позиции на подступах к городу.

В марте 2022 года власти ДНР сообщали о взятии этого населенного пункта, однако уже в июне Минобороны России сообщило, что позиции в Угледаре занимают подразделения ВСУ.

В конце ноября прошлого года Пушилин рассказал об «определенных успехах» в продвижении российских сил в районе Угледара.