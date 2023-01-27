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Комбат ДНР рассказал о тактике ВСУ в борьбе за Угледар

Комбат ДНР Ходаковский: ВСУ сопротивляются наступлению российской армии на Угледар

Украинская армия в боях под Угледаром применяет комплексы HIMARS и пытается отсекать передовые группы российских военных артиллерийским огнем, сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем телеграм-канале.

По его словам, утром ВСУ применили РСЗО HIMARS по селу Степное (ДНР).

«Пока тактика противника построена на том, чтобы отсекать наши передовые группы, вклинившиеся в его оборону максимально глубоко, артиллерийским огнем с периодическими контратаками», — написал Ходаковский.

Он отметил, что такие контратаки «не носят интенсивного характера» и представляют из себя попытки небольших групп отбить какую-либо из занятых Россией позиций.

Угледар — город в Волновахском районе ДНР, расположенный примерно в 60 км к юго-западу от Донецка. О взятии этого населенного пункта власти ДНР сообщили в марте 2022 года. Однако уже в июне российское Минобороны заявило, что позиции в Угледаре вновь занимают подразделения украинской армии.

В конце ноября врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что российские военные в скором времени возьмут под контроль Угледар. 26 января его советник Игорь Кимаковский заявил о входе российских сил в город.

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