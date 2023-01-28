«РИА Новости» узнало о плане усилить российскую ПВО в зоне спецоперации

Российскую систему противовоздушной обороны (ПВО), расположенную в зоне военной операции на Украине, усилят комплексами «Панцирь-СМ», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, зенитные ракетно-пушечные комплексы новейшей модификации позволят на существенно большей дальности поражать цели, например, беспилотники и реактивные снаряды, в том числе из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Он добавил, что в будущем также планируется испытать в зоне военной операции комплекс «Панцирь-СМ», оснащенный мини-ракетами. Такие снаряды, по его словам, могут помочь уничтожать дроны и неуправляемые снаряды РСЗО «Град». Источник агентства уточнил, что один комплекс «Панцирь-СМ» можно оснастить 48 мини-ракетами.

«Панцирь-СМ» — многофункциональная прицельная станция с фазированной антенной решеткой. По сравнению с предыдущей модификацией, «Панцирем-С1», прицельная дальность стрельбы новейшей модели увеличилась в два раза — до 40 км.

Пока что Вооруженные силы России используют в зоне военной операции на Украине комплекс «Панцирь-С1». Как заявили в Минобороны, ЗРПК позволяет бороться с «любыми типами пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения, в том числе и вооруженных авиационным бортовым высокоточным оружием». В ведомстве отметили, что «Панцирь» может отслеживать несколько целей одновременно, причем разного типа и на разных высотах.

Президент России Владимир Путин в середине января говорил, что российская оборонная промышленность ежегодно выпускает ракет ПВО столько же, сколько все остальные производители в мире. «Практическая боевая работа показывает, что ПВО России — одна из лучших в мире», — заявлял он.