Путин назвал российские системы ПВО современными и надежными

У России «современные и надежные» системы ПВО, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

По словам главы государства, «практическая боевая работа показывает, что ПВО России — одна из лучших в мире». «Все бывает, но в целом системы работают исправно», — подчеркнул Путин.

«США производят ракеты к системам Patriot — у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше, чем в три раза», — сказал президент. В целом же производство ракет ПВО в России сопоставимо со всем мировым, утверждает он.

18 января Путин встретился с рабочими Обуховского завода. На встрече он заявил, что российская оборонная промышленность каждый год выпускает столько же ракет ПВО, сколько все остальные производители в мире.

Западные страны после начала российской военной операции на Украине стали отправлять Киеву комплексы ПВО. Так, в декабре власти США объявили о новом пакете военной помощи Украине почти на $2 млрд, часть этих средств пойдет на закупку систем Patriot.