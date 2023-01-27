Чемезов рассказал о создании способных наносить удары роем дронов

Глава «Ростеха» Чемезов заявил о создании способных наносить удары роем дронов для СВО

Предприятия «Ростеха» создают для нужд военной операции на Украине разведывательно-ударные беспилотники, способные сбрасывать гранаты и наносить удары в составе роя, сообщил в интервью «РИА Новости» глава госкорпорации Сергей Чемезов.

По его словам, такая техника существенно изменила характер боевых действий. Глава «Ростеха» выразил готовность поставлять беспилотники в соответствии с потребностями Минобороны.

Также Чемезов отметил, что в зоне боевых действий «интенсивно и очень результативно» применяются ударные беспилотники «Ланцет» разработки «Калашникова».

Дрон-камикадзе «Ланцет» разработал концерн «Калашников». Его вес составляет 12 кг, беспилотники могут вести разведку и поражать найденную цель. Такие дроны-камикадзе способны зависать в воздухе, выжидая момент для удара, говорится на сайте «Ростеха». Минобороны неоднократно показывало кадры работы этих беспилотников в зоне боевых действий на Украине.