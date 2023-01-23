Bloomberg: экспорт российской сырой нефти по морю за неделю сократился на 22%

Bloomberg сообщил о падении экспорта российской нефти на 22% за неделю

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Общий объем сырой нефти, которая экспортируется из России морским путем, за прошедшую неделю сократился на 22% (820 тыс. барр. в сутки), до 2,98 млн барр., сообщает Bloomberg.

Наибольший спад, согласно проанализированным агентством данным, пришелся на поставки из тихоокеанских портов. Менее значительным было снижение в Черном море, а поставки через Балтийское море остались стабильными.

Несмотря на падение экспорта за неделю, средний объем поставок за четыре недели остался на уровне чуть выше 3 млн барр. в сутки. Этот показатель соответствует уровню экспорта, который наблюдался большую часть второй половины 2022 года, отмечает Bloomberg.

16 января агентство сообщило о росте объема экспортируемой сырой российской нефти по морю за предыдущую неделю на 30%, или на 876 тыс. барр. в сутки, — до 3,8 млн барр.

По итогам 2022 года добыча нефти в России составила 535 млн т (+10 млн т, или 2%, к данным 2021 года), экспорт нефти вырос на 7%, а доходы бюджета от нефтегазовой отрасли увеличились на 28% (2,5 трлн руб.), рассказывал вице-премьер Александр Новак.