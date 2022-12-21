РСПП предложил создать аналог валюты МВФ для «несанкционных» валют

Целесообразно создать международный фонд ликвидности и расчетную валютную единицу, в корзине которой могут быть юань, рупия, золото, считает глава РСПП Александр Шохин. Такую работу можно ввести с партнерами по ШОС, ЕАЭС и БРИКС

Фото: Prabhat Kumar Verma / Global Look Press

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин считает необходимым создать международную платформу для расчетов в национальных валютах так называемых дружественных стран. Такое заявление он сделал в среду, 21 декабря, журналистам, передает корреспондент РБК.

По словам Шохина, 83% опрошенных РСПП компаний считают прямые расчеты в «несанкционных» валютах наиболее эффективным инструментом для работы с санкционными рисками. В связи с этим есть необходимость создать «платформы и институты, которые обеспечивали бы расчеты в несанкционных валютах», указал он.

«Речь идет о создании международного фонда ликвидности, некой цифровой расчетно-клиринговой платформе и расчетно-клиринговой единице», — сказал Шохин, добавив, что этот вопрос обсуждался еще два года назад на площадке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

«Надо действительно создать некую платформу и постепенно присоединять к ней валюты дружественных стран, это и рупия может быть, и другие валюты», — уточнил глава РСПП.

В поисках платежной единицы

Шохин напомнил, что опыт использования платежно-расчетных единиц у России и других стран есть. Он привел в пример переводной рубль, который использовался в советские годы странами Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), и экю — предшественник евро, европейскую валютную единицу в 1979–1998 годах.

Он также упомянул и SDR — специальные права заимствования, международный резервный актив, созданный Международным валютным фондом (МВФ). SDR являются расчетной единицей МВФ и некоторых других международных организаций и могут обмениваться на валюты государств — членов МВФ. Стоимость SDR основана на корзине из пяти валют — доллара США, евро, китайского юаня, японской иены и фунта стерлингов.

Аналог SDR можно ввести в рамках ШОС, считает Шохин, включив в него золото и повысив долю юаня. Хотя, признает он, вряд ли это может произойти быстро. Также новую платежно-расчетную единицу можно было бы «пристроить» в БРИКС, не исключил глава РСПП.

В любом случае, подчеркнул Шохин, «нужны цифровые платформы, цифровой юань, цифровой рубль, цифровая рупия, все это нужно с цифровыми клиринговыми расчетами». «Это надо быстро достаточно делать, и это надолго. И это реакция не только на санкции», — заметил он.

РСПП не впервые выступает с предложениями по организации международных платежей в условиях санкций. В частности, озвучивалась идея легализовать внешнеторговые расчеты в криптовалюте и разрешить небанковским кредитным организациям открывать корреспондентские счета в иностранных банках.

Также РСПП указывал на то, что развитию трансграничных расчетов в национальных валютах препятствует отсутствие своп-линий — соглашений между двумя центральными банками о взаимном обмене валютами по фиксированным курсам. Большинство национальных валют — и рубль в том числе — являются «мягкими», то есть ограниченно конвертируемыми или неконвертируемыми, чей курс подвержен существенным колебаниям. К «твердым», свободно конвертируемым валютам относятся доллар, евро, фунт стерлингов. Для сдерживания курсовых колебаний «мягких» валют может использоваться такой инструмент, как «змея в тоннеле», когда между «мягкими» валютами устанавливаются определенные пределы колебаний курсов вниз и вверх. Этот механизм применялся в Европейском экономическом союзе в начале 1970-х годов.