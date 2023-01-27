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Кремль не увидел проблем в прекращении экспорта японских вакцин в Россию

Песков: Япония изначально занимала была недружественной страной по отношению к России
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Япония изначально занимала недружественную позицию по отношению к России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Такое заявление он сделал после сообщений о том, что Япония прекратит экспорт вакцин и медицинского оборудования в Россию.

«Япония фактически с самого начала заняла свое место в кругу недружественных нам стран. Она продолжает санкционную линию. Мы все больше и больше адаптируемся к жизни в условиях этих санкций», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что такие решения не несут угрозы для России. «Последствия для двусторонних отношений [в том числе, экономические], которые и так в довольно печальном состоянии, неизбежны, — добавил Песков. При выработке ответных шагов Россия будет ориентироваться на собственные интересы, добавил он.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии 27 января сообщило, что страна запретит экспорт вакцин, медицинского оборудования и роботов в Россию с 3 февраля. Ввоз в Россию радиоактивных материалов, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа также будет запрещен.

Япония также расширила список персональных санкций, куда попали 22 физических лица и включила в отдельный список еще 14 человек, которые связаны с ДНР, ЛНР, Крымом, Херсонской и Запорожской областями, а также ввела санкции против корпорации «Иркут», АО «Московский машиностроительный завод «Авангард» и ПАО «КАМАЗ».

Такой шаг, как заявил МИД Японии, был сделан, «чтобы внести свой вклад в международные усилия по обеспечению мира».

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