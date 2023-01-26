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Кадыров сообщил об успешном штурме позиций ВСУ в ДНР полком «Север-Ахмат»

Кадыров: полк «Север-Ахмат» в районе Новомихайловки штурмом овладел позициями ВСУ

Кадыров сообщил об успешном штурме позиций ВСУ в ДНР полком «Север-Ахмат»
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Бойцы полка специального назначения «Север-Ахмат» штурмом овладели позициями украинских войск в районе села Новомихайловка в ДНР, сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

В результате «профессионально спланированной операции и слаженных действий личного состава полка хорошо укрепленные и подготовленные к долгой обороне вражеские окопы» и другие сооружения в лесополосе перешли под контроль российских военных. «В результате боестолкновения противник понес потери и был деморализован», — написал Кадыров.

Минобороны России сообщило о боях за Новомихайловку еще в марте прошлого года. С тех пор населенный пункт неоднократно упоминался в сводках ведомства. 21 декабря Минобороны заявило, что вблизи села военные нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ.

Теги
Персоны
Украина ДНР Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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