Кадыров сообщил об успешном штурме позиций ВСУ в ДНР полком «Север-Ахмат»
Бойцы полка специального назначения «Север-Ахмат» штурмом овладели позициями украинских войск в районе села Новомихайловка в ДНР, сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.
В результате «профессионально спланированной операции и слаженных действий личного состава полка хорошо укрепленные и подготовленные к долгой обороне вражеские окопы» и другие сооружения в лесополосе перешли под контроль российских военных. «В результате боестолкновения противник понес потери и был деморализован», — написал Кадыров.
Минобороны России сообщило о боях за Новомихайловку еще в марте прошлого года. С тех пор населенный пункт неоднократно упоминался в сводках ведомства. 21 декабря Минобороны заявило, что вблизи села военные нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ.