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Минобороны отчиталось об уничтожении нефтехранилища в Харьковской области

Минобороны: российская авиация уничтожила нефтехранилище в Харьковской области
Нефтехранилище близ населенного пункта Андреевка использовалось для снабжения топливом военной техники ВСУ, сообщили в ведомстве
Фото: Иван Высочинский / ТАСС
Фото: Иван Высочинский / ТАСС

Российские военные уничтожили нефтехранилище близ поселка Андреевка Харьковской области, сообщило Минобороны России.

«В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области ударом ВКС России уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом военной техники ВСУ», — сказали в ведомстве.

Кроме того, на купянском направлении у населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Берестовое были уничтожены до 60 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа.

Еще более 30 украинских военнослужащих ликвидированы на краснолиманском направлении, выведены из строя один танк и пять пикапов, рапортовало министерство. Шесть украинских военнослужащих сдались в плен.

На донецком направлении в ходе наступления российские войска заняли «новые господствующие высоты и рубежи», утверждают в Минобороны. За сутки они уничтожили более 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля.

На южнодонецком направлении поражение нанесено подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ близ населенного пункта Новомихайловка и 108-й бригады территориальной обороны у населенного пункта Пречистовка Донецкой народной республики, сообщили там. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

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Близ населенного пункта Белозерка Херсонской области уничтожены украинская самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и радиолокационная станция целеуказания П-18, а у населенного пункта Андреевка ДНР — радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300, сказали в ведомстве. Близ населенных пунктов Зеленовка Херсонской области и Трудовое ДНР разбиты три американские артиллерийские системы М-777, а у населенных пунктов Темировка Запорожской области и Артемовск ДНР — два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства.

Близ населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Веселянка Запорожской области уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ, у населенного пункта Водяное ДНР — боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

Авиация ВКС близ населенного пункта Красногоровка ДНР сбила украинский самолет Су-25. Кроме того, у населенного пункта Артемовск ДНР уничтожен украинский вертолет Ми-8.

Накануне Минобороны, в частности, сообщало, что истребителями ВКС были сбиты два украинских самолета МиГ-29 близ населенных пунктов Степановка и Белозерское ДНР. У населенного пункта Тимофеевка был поражен украинский вертолет Ми-8.

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Елена Чернышова
Минобороны Военная операция на Украине
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