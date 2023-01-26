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Маулена Ашимбаева переизбрали на пост председателя сената Казахстана

Маулена Ашимбаева переизбрали спикером верхней палаты парламента Казахстана
Маулен Ашимбаев
Маулен Ашимбаев (Фото: РИА Новости)

Маулен Ашимбаев избран на пост председателя сената, члены сената одобрили его кандидатуру единогласно. Об этом сообщает издание Tengrinnews.

Кандидатуру Ашимбаева предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Вы поддержали предложение главы государства. Выражаю огромную благодарность всем вам», — заявил Ашимбаев после переизбрания.

Ашимбаев занимает пост председателя сената Казахстана с мая 2020 года. До него эту должность занимала старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева.

В январе 2022 года в Казахстане начались политические реформы. Это случилось после того, как по территории всей республики прошли массовые протесты. Протесты начались из-за роста цен на топливо, однако позже требования протестующих стали политическими.

В октябре 2022 года Токаев заявил о завершении в стране эпохи «олигархического капитализма» и наступлении периода социальной ответственности государства перед гражданами страны. В сентябре в Конституцию Казахстана были внесены поправки, после чего Токаев объявил о внеочередных президентских выборах. Согласно новой редакции Основного закона, срок полномочий главы государства увеличен с пяти до семи лет, но его переизбрание запрещено.

После победы на выборах в ноябре 2022 года с результатом в 82,45% голосов Токаев пообещал провести кардинальные реформы в экономике страны, а также объявил, что Казахстан переходит к новой форме политического устройства.

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Теги
Казахстан Касым-Жомарт Токаев Сенат переизбрание
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