Маулена Ашимбаева переизбрали на пост председателя сената Казахстана
Маулен Ашимбаев избран на пост председателя сената, члены сената одобрили его кандидатуру единогласно. Об этом сообщает издание Tengrinnews.
Кандидатуру Ашимбаева предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Вы поддержали предложение главы государства. Выражаю огромную благодарность всем вам», — заявил Ашимбаев после переизбрания.
Ашимбаев занимает пост председателя сената Казахстана с мая 2020 года. До него эту должность занимала старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева.
В январе 2022 года в Казахстане начались политические реформы. Это случилось после того, как по территории всей республики прошли массовые протесты. Протесты начались из-за роста цен на топливо, однако позже требования протестующих стали политическими.
В октябре 2022 года Токаев заявил о завершении в стране эпохи «олигархического капитализма» и наступлении периода социальной ответственности государства перед гражданами страны. В сентябре в Конституцию Казахстана были внесены поправки, после чего Токаев объявил о внеочередных президентских выборах. Согласно новой редакции Основного закона, срок полномочий главы государства увеличен с пяти до семи лет, но его переизбрание запрещено.
После победы на выборах в ноябре 2022 года с результатом в 82,45% голосов Токаев пообещал провести кардинальные реформы в экономике страны, а также объявил, что Казахстан переходит к новой форме политического устройства.