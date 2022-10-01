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В Госдуме заявили о превращении Азовского моря во внутреннее море России

Азовское море после включения в состав России Донецкой народной республики (ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей, стало внутренним морем России, заявил депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет в беседе с «РИА Новости».

«Теперь Азовское море официально стало исключительно внутренним морем нашей страны», — сказал парламентарий.

Азовское море на юге омывает берега Крыма и Краснодарского края (последний также граничит с ним на востоке). С северной стороны в море выходят порты Запорожской области, ДНР и Ростовской области. Херсонская область находится на западном берегу моря.

ДНР, Запорожская и Херсонская области, а также Луганская народная республика (ЛНР) вошли в состав России по итогам референдумов, которые проходили там с 23 по 27 сентября. В Запорожье голосование состоялось только на подконтрольной российским войскам территории — это южная и центральная части области вместе с городами Энергодар и Мелитополь. Областной центр — город Запорожье — по-прежнему контролируется Киевом.

В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря после референдумов
Политика
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Накануне президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении этих регионов в состав страны. Свои подписи поставили главы обеих республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник и руководители военно-гражданских администраций (ВГА) Херсонской области и Запорожья Владимир Сальдо и Евгений Балицкий. Для завершения юридических процедур прием новых субъектов должны одобрить Госдума и Совет Федерации, их заседания запланированы на 3 и 4 октября.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов еще до подписания договоров называл изменение статуса моря «серьезным стратегическим решением для России.

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«Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство», — подчеркивал парламентарий.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, отмечал, что проведение референдумов на утраченных территориях не повлияет на планы Киева «в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России». Ранее президент Украины Владимир Зеленский грозил выйти из переговоров с Москвой при проведении такого голосования.

Теги
Азовское море Запорожская область Херсонская область ДНР Михаил Шеремет
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В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря после референдумов
Политика
Глава Черноморского флота заявил о господстве России в Азовском море
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