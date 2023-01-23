На востоке Украины объявили воздушную тревогу

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В нескольких регионах на востоке Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных сервиса, отслеживающего оповещения.

Тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольной украинским войскам части Запорожской области.

ТСН сообщает о звуках взрывов в Киеве, однако канал уточнил, что, по предварительной информации, они «плановые».

Мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил о взрывах в городе, передает ТСН. Информация о пораженных объектах уточняется, над местом происшествия виден дым.

С 16:26 мск регионы начали объявлять отбой воздушной тревоги.

Воздушная тревога объявляется в регионах Украины регулярно начиная с осени прошлого года. Минобороны России с октября сообщает о массированных ударах по объектам украинской инфраструктуры. В последний раз ведомство отчитывалось об ударах по объектам энергетики Украины 15 января. «14 января 2023 года нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — говорилось в опубликованной на следующий день после ударов сводке Минобороны.

Власти Украины сообщали, что удары пришлись по объектам в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой областях и Киеве. Среди пораженных целей были объекты энергетической инфрастуктуры.