Балицкий заявил о концентрации 40 тыс. военных ВСУ под Запорожьем

Балицкий: ВСУ сконцентрировали до 40 тыс. военных для наступления в Запорожье

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В районе Запорожья находится крупная группировка войск ВСУ — по разным подсчетам, до 40 тыс. человек, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

«Сейчас, конечно, тревожное немножко время, потому что мы знаем о скоплении украинских сил в районе Запорожья и они готовятся к контрнаступлению», — сказал он. По словам Балицкого, продвижение российских войск на этом направлении пока «не имеет ударного характера»: армия занимает «в большей степени серую зону», участки, необходимые «для стратегической выгоды».

Запорожская область вошла в состав России после референдума в конце сентября. При этом часть региона, в том числе город Запорожье, остается под контролем Киева.

23 января Балицкий заявил о «небыстром, но эффективном» продвижении российских войск на запорожском направлении. Утром 25 января член главного совета запорожской администрации Владимир Рогов заявил, что российские военные предотвратили наступление ВСУ в подконтрольной России части области «с целью выйти к побережью Азовского моря».