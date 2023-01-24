Госдума приняла поправки о публикации обезличенных деклараций депутатов

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволяет публиковать декларации о доходах, расходах и имуществе депутатов без персональных данных.

Один из авторов инициативы, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщал, что в интернете будут размещать только обобщенную информацию о том, что депутаты и сенаторы предоставили соответствующие сведения и исполняют закон о противодействии коррупции.

В интервью «Комсомольской правде» Крашенинников говорил, что инициатива принимается в первую очередь для бизнесменов и общественных деятелей, которые «могли бы принести большую помощь», отказывались избираться в представительные органы, поскольку не хотели «возиться» с оформлением и подачей деклараций.

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