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Райффайзенбанк перестанет принимать доллары и евро в банкоматах

Райффайзенбанк 1 февраля прекратит принимать доллары и евро в банкоматах
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

С 1 февраля Райффайзенбанк прекратит принимать в своих банкоматах наличные доллары США и евро, говорится в сообщении кредитной организации. Вносить наличную валюту на счета клиенты смогут только в отделениях банка.

Решение отказаться от приема наличной валюты в банкоматах в Райффайзенбанке объяснили «изменением потребностей клиентов» и тем, что хотя число операций с валютой в банкоматах невелико, а времени они отнимают много из-за своей сложности. «Невысокая доля технически сложных валютных операций влияет на доступность банкоматов для операций с рублями, которые чаще нужны клиентам», — подытожили в банке.

В России с марта 2022 года действуют ограничения на снятие наличной иностранной валюты, в августе их продлили до 9 марта 2023 года. Вне зависимости от валюты вклада снять с него можно только $10 тыс. или такую же сумму в евро. Продавать гражданам банки могут только евро и доллары, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. Ограничений на продажу других валют нет.

В сентябре ЦБ разрешил банкам выдавать клиентам наличные с валютных счетов и вкладов, зачисленные с 9 сентября, в рублях по курсу банка (раньше сумма выплаты должна была быть не меньше, чем рассчитанная по официальному курсу Банка России, но теперь этого ограничения нет).

Теги
Райффайзенбанк доллары Валюта банкомат
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