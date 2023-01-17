В Италии увидели решающую роль Турции для переговоров России и Украины
Турция вместе с ООН, США, Китаем и Ватиканом может сыграть решающую роль в содействии переговорам между Россией и Украиной, заявил в эфире Radio 1 министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
По его словам, Турция многое может сделать и уже сделала.
«Я считаю, что Турция вместе с ООН, Ватиканом, Китаем и США может сыграть решающую роль в том, чтобы подтолкнуть Россию и Украину к столу переговоров, которые приведут к прекращению огня, а затем и к миру», — сказал глава итальянского МИДа (цитата по ТАСС).
В то же время он заявил, что Италия намерена поддерживать Украину и защищать ее независимость.
Турция после начала российской спецоперации на Украине неоднократно предлагала посреднические усилия для урегулирования конфликта. В марте 2022 года Стамбул стал площадкой для диалога Москвы и Киева (позднее в мае переговоры были полностью приостановлены).
При участии Анкары и ООН летом прошлого года Россия и Украина по отдельности заключили соглашения о вывозе украинского зерна. Среди недавних инициатив турецких властей — создание гуманитарного коридора для обмена пленными между Москвой и Киевом.