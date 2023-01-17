Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 73,83 (+0,72) Инвестиции, 16 янв, 19:10
Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 68,29 (+0,71) Инвестиции, 16 янв, 19:10
Двоих участников банды Басаева приговорили к 14 годам лишения свободы Общество, 03:42
Вучич заявил, что США направили все силы на борьбу против России Политика, 03:21
Аналитики назвали города, с самыми высокими сугробами после Нового года Общество, 03:11
В Италии увидели решающую роль Турции для переговоров России и Украины Политика, 03:04
Над Белгородом сработала система ПВО Политика, 02:47
Заместитель госсекретаря США встретилась с премьером Украины в Киеве Политика, 02:20
В Босфоре сняли с мели сухогруз с Украины и восстановили судоходство Общество, 02:16
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Назаров после увольнения из МХТ написал стих «Новая реальность» Политика, 01:58
Сын красноярского губернатора попросил об экстрадиции в Россию вместо США Политика, 01:53
Россияне за год отправили в Грузию половину суммы всех переводов Финансы, 01:09
Турецкий омбудсмен заявил о подготовке обмена между Россией и Украиной Политика, 01:06
Кличко допустил крах энергоинфраструктуры Украины «в любую секунду» Политика, 00:28
Глава МАГАТЭ объявил о создании миссии на Южно-Украинской АЭС Общество, 00:10
Кипр заморозил вклады россиян на €105 млн Политика, 00:00
Военная операция на Украине ,  
0 

В Италии увидели решающую роль Турции для переговоров России и Украины

Глава МИД Италии Таяни: Турция может сыграть решающую роль в переговорах по Украине
Турция многое может сделать и уже сделала для урегулирования конфликта на Украине, считает глава МИД Италии Антонио Таяни
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни (Фото: Reuters)

Турция вместе с ООН, США, Китаем и Ватиканом может сыграть решающую роль в содействии переговорам между Россией и Украиной, заявил в эфире Radio 1 министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

По его словам, Турция многое может сделать и уже сделала.

«Я считаю, что Турция вместе с ООН, Ватиканом, Китаем и США может сыграть решающую роль в том, чтобы подтолкнуть Россию и Украину к столу переговоров, которые приведут к прекращению огня, а затем и к миру», — сказал глава итальянского МИДа (цитата по ТАСС).

В то же время он заявил, что Италия намерена поддерживать Украину и защищать ее независимость.

Турция после начала российской спецоперации на Украине неоднократно предлагала посреднические усилия для урегулирования конфликта. В марте 2022 года Стамбул стал площадкой для диалога Москвы и Киева (позднее в мае переговоры были полностью приостановлены).

При участии Анкары и ООН летом прошлого года Россия и Украина по отдельности заключили соглашения о вывозе украинского зерна. Среди недавних инициатив турецких властей — создание гуманитарного коридора для обмена пленными между Москвой и Киевом.

Читайте на РБК Pro
Ребенок тратит много времени на уроки. Почему не надо ему помогать
Почему корпоративные облигации перестали быть надежным вложением
«Лишь утро принадлежит тебе»: Кук, Брэнсон, Айгер — о подъеме до 5 утра
Апокалипсис не случился: кто продолжает снимать дорогие офисы в Москве
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Турция Антонио Таяни Италия
Материалы по теме
В Италии объяснили техническими проблемами задержку поставки ПВО Киеву
Политика
Турция заявила о мировом нежелании переговоров по Украине
Политика
Кличко допустил крах энергоинфраструктуры Украины «в любую секунду»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter