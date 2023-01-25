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Рогов завил о срыве новой попытки форсирования Днепра

Владимир Рогов: российская армия сорвала новую попытку ВСУ форсировать Днепр
Владимир Рогов
Владимир Рогов (Фото: vrogov / Telegram)

Новая попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр была сорвана российской армией, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

«Сегодня в 5 утра боевики ВСУ на пяти лодках попытались высадить десант на левом берегу Днепра. В результате боестолкновения три катера были потоплены на подходе, оставшаяся группа ликвидирована у села Корсунки Херсонской области», — написал Рогов.

По его словам, по бронетехнике и украинским военным, которые находились на правом берегу, был нанесен удар артиллерией и тяжелой огнеметной системой «Солнцепек». В результате удара были поражены пять боевых бронированных машин ВСУ.

Рогов ранее сообщал, что российские военные предотвратили наступление ВСУ в подконтрольной России части Запорожской области. По его словам, украинские военные хотели выйти к побережью Азовского моря, однако были вынуждены стянуть резервы, в том числе с донецкого направления, чтобы удержать линию фронта.

24 января представитель экстренных служб Херсонской области также сообщал «РИА Новости» о пресечении попытки ВСУ форсировать Днепр в районе Новой Каховки. Российские военные обнаружили скопление боевых машин пехоты и живой силы и нанесли по ним удар. В результате уничтожены шесть БМП, три катера и до ста украинских военнослужащих.

Рогов завил о срыве новой попытки форсирования Днепра
Рогов завил о срыве новой попытки форсирования Днепра

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