Херсонские власти сообщили о сорванной попытке ВСУ форсировать Днепр

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Российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр в районе Новой Каховки, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб Херсонской области.

«С утра в районе Корсунка, Днепряны была попытка форсирования. Попытка сорвалась. На противоположном берегу было обнаружено скопление БМП и живой силы. По ним нанесли огневое поражение», — сообщил он. В результате уничтожены шесть боевых машин пехоты (БМП), три катера и до ста украинских военнослужащих.

Новая Каховка расположена на левом берегу Днепра. После вхождения Херсонской области в состав России после референдума город регулярно подвергается обстрелам. В середине октября прошлого года местные власти объявили об эвакуации с правого берега Днепра, а в ноябре власти Новой Каховки покинули город из-за обстрелов и переместились в безопасное место. В Херсонской области с 19 октября действует военное положение.

23 января администрация Новой Каховки сообщила. что жилые дома в городе попали под массированный обстрел.