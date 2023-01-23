Владимир Рогов заявил о «выбитых» из села Каменское в Запорожской области украинских силах

Рогов заявил об отходе украинских сил из села в направлении Запорожья

Российские силы «выбили» украинские войска из села Каменское в Запорожской области, заявил агентству «РИА Новости» член совета администрации региона Владимир Рогов.

«[Украинские военные] в данный момент находятся в северных окрестностях села. Село находится на берегу реки Янчекрак в месте впадения ее в Каховское водохранилище Днепра», — уточнил он, добавив, что бои продолжаются, работает артиллерия.

По словам Рогова, взятие под контроль Каменского позволит продвинуться в направлении поселка городского типа Степногорск, а затем и к областному центру — городу Запорожье.

Село находится примерно в 38 км к югу от Запорожья и в 3 км от села Лобковое, о взятии под контроль которого российское Минобороны сообщало 20 января.

Ранее Рогов говорил, что на участке Каменское — Орехов — Гуляйполе выстроена основная линия обороны ВСУ.