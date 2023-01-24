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Белый дом отказался анонсировать скорую передачу Киеву танков

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что ей «нечего анонсировать» о поставках танков Киеву

В США никогда не исключали передачу Украине танков, однако в настоящий момент объявлений о таких поставках не будет. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Я отмечу, что мы постоянно поддерживаем контакты с Украиной и другими союзниками и партнерами относительно того, каковы потребности Украины на поле боя. Но мне нечего анонсировать, сейчас нет каких-либо заявлений о каких-либо новых типах военной помощи <...>», — сказала она, отвечая на вопрос журналистов о возможной поставке танков Abrams.

При этом пресс-секретарь отметила, что Пентагон никогда не исключал возможность поставки Украине американских танков. Жан-Пьер сослалась на заявление Пентагона, в котором говорилось о трудностях передачи Киеву танков. «Всегда были трудности, это никогда не исключалось», — пояснила она.

Ранее газета WSJ писала, что в администрации президента Джо Байдена все чаще склоняются к идее передать Киеву танки M1 Abrams. Это будет сделано в рамках широкой дипломатической договоренности Вашингтона и Берлина. Она заключается в том, что в случае отправки американских танков Германия согласится сама отправить Киеву немецкие Leopard 2, а также одобрит передачу таких танков, которые есть у Польши и других стран.

Украина неоднократно обращалась к западным странам с просьбой о поставке тяжелых танков. В середине января Пентагон назвал нецелесообразным передачу Киеву M1 Abrams из-за высокой стоимости их обслуживания.

В то же время США и ряд европейских стран пытаются убедить Германию одобрить передачу Украине немецких танков Leopard 2. За это, по данным телеканала ABC, в общей сложности выступают 12 государств. Канцлер Олаф Шольц, писали WSJ и Süddeutsche Zeitung, условием отправки немецких танков назвал передачу американских.

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Теги
США танки Abrams Украина ВСУ поставки оружия Военная операция на Украине
Материалы по теме
WSJ узнала о возможной поставке США танков Abrams Украине
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В Пентагоне не увидели смысла в отправке Украине танков Abrams
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