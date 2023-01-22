Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле», — написал он.

В предыдущий раз Гладков сообщал о работе ПВО над областным центром 17 января. Тогда он писал, что пострадавших и разрушений, по рпедварительным данным, не было.

Ранее сегодня под обстрел попало село Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области. Пострадавших также не было, однако взрывной волной выбило стекла в двух частных домах, повреждения получили линии электропередачи.

Белгородская область граничит с Харьковской областью Украины. С начала военной операции власти региона сообщают об обстрелах, взрывах и работе ПВО. В области наряду с другими граничащими с Украиной регионами с 19 октября действует режим среднего уровня реагирования. С апреля в области ввели также желтый уровень террористической опасности, который губернатор продлил в последний раз до 4 февраля.