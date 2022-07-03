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Лукашенко поручил спецслужбам сообщить о воюющих за Киев белорусах

Лукашенко поручил спецслужбам дать информацию обществу о воюющих за Киев белорусах
Лукашенко подчеркнул, что это «враги Белоруссии», которые сейчас поехали защищать Украину и готовиться, чтобы затем воевать в своей стране
Фото: Михаил Метцель / РИА Новости
Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил спецслужбам дать информацию обществу о воюющих на стороне Украины белорусах из «полка Калиновского».

В ходе выступления на торжественном собрании по случаю Дня Независимости президент Белоруссии рассказал, что на Украине был «батальон Калиновского», в который в том числе входили «беглые» белорусы.

«Попали под обстрел артиллерии российской. Посмотрели: да нет, мы этого не хотели, мы же готовимся к тому, чтобы вернуться и тут свергнуть режим. Попали под обстрел, начался бой. И «цякаць». Вместе с украинцами. Наших несколько десятков там беглых [белорусов] и украинцев. Двадцать человек из нашего полка Калиновского там остались», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что это не просто противники, а «враги Белоруссии», которые поехали защищать Украину и готовиться, чтобы затем воевать в своей стране.

Лукашенко рассказал о попытке удара с территории Украины по Белоруссии
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Александр Лукашенко

«Но мы же знаем, кто их туда послал. Почему сегодня, выступая с экранов, Тихушки, Лохушки и прочие не говорят, что они бросили в пекло людей, пообещав им хорошо заплатить, и эти двадцать человек погибли? Кто перед родителями их ответит? Вопрос риторический», — подчеркнул белорусский лидер.

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