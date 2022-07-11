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В ЛНР заявили о задержании наемников-диверсантов из Белоруссии

В ЛНР задержали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) из числа белорусских граждан, которые планировали теракт в Лисичанске, сообщил «РИА Новости» помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

«Это группа из числа, так сказать, наемников из Белоруссии, порядка шести-семи человек. <...> Их обезвредили, оружие отобрали, сейчас они находятся в наших ведомствах и дают признательные показания», — рассказал Киселев.

Ранее 11 июля он говорил ТАСС о захвате в плен под поселком Волчеяровка (южнее Лисичанска) ДРГ, в которую вошли «белорусские националисты и нацисты» из батальона «Волат». По данным Киселева, они находились в Донбассе с 2014 года, а также принимали участие «в попытке госпереворота на территории Республики Беларусь». «Волат», как утверждает помощник главы МВД ЛНР, также участвовал в контрабанде оружия из Украины в Польшу и Белоруссию в 2014-15 годах.

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В конце мая этого года батальон «Волат», а также батальон «Литвин» вошли в состав полка имени Кастуся Калиновского, говорится в Telegram-канале этого формирования. «РБК Украина» указывает, что этот полк, названный в честь революционера, участвовавшего в польском восстании 1863 года, входит в состав Вооруженных сил Украины с марта 2022 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно отмечал, что его страна не будет участвовать в спецоперации на Украине, так, он в мае говорил, что в этом «нет необходимости». В начале июля он указывал, что в состав полка входят «беглые» из Белоруссии и «прочие», численность подразделения составляет приблизительно 67 человек, сообщает БелТА.

Теги
ЛНР наемники диверсанты Белоруссия
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