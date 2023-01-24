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Депутат назвал провокацией ЦРУ оскорбление Кадырова от его имени

Депутат Федоров назвал оскорбление Кадырова от его имени провокацией ЦРУ
Евгений Федоров
Евгений Федоров (Фото: Wikimedia Commons)

Депутат Евгений Федоров в беседе с РБК назвал результатом заговора ЦРУ опубликованные в чате от его имени слова о главе Чечни Рамзане Кадырове.

24 января в телеграм-каналe Zommerman были опубликованы скриншоты (по утверждению автора, из чата официального телеграм-канала депутата), на которых пользователи спорят о бородах в армии. Человек с ником Евгений Алексеевич Федоров (совпадает с ФИО депутата) и статусом администратора в чате ответил на комментарий одного из пользователей о Рамзане Кадырове: «Тот просто дурак, в армии не служил».

Федоров пояснил РБК, что любой человек «может назвать своего партнера любой фамилией, именем, отчеством и так далее». «Кто-то, судя по всему, из ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций, подразделение украинской армии, обвиняемое в кибератаках. — РБК) — мы называем это «из ЦРУ», потому что они начальники, — разместил сообщение, назвал себя моей фамилией и его сфотографировал. То есть чисто детская провокация, даже не какой-то взлом, а просто глупость. И потом через свои доверенные ресурсы начал распространять эту очевидную чушь. Это часть какого-то процесса — заговора, провокации», — заявил депутат. Он не уточнил, каким образом этот пользователь чата получил статус администратора.

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров — основатель движения НОД («Национально-освободительное движение России»). В Госдуму он впервые попал в 1993 году.

Законодатель известен рядом своих инициатив и заявлений: в 2017 году он обвинил гендиректора «МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева в «антипрезидентском заговоре», в июне 2022 года — предложил законодательно отменить признание независимости Литвы, а в ноябре того же года оказался в центре скандала после того, как негативно оценил работу военкора ВГТРК Александра Сладкова и обвинил его в «работе на врага». Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак после этого назвал Сладкова «легендой военной журналистики» и сказал, что никогда не слышал о поездках депутата Федорова на передовую спецоперации. «Зато в публичном пространстве Федоров горлопанит без умолку, да еще умудряется публиковать оскорбительные сообщения в адрес тех, кто постоянно находится на передовой», — писал Турчак в телеграм-канале.

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политик, глава Чечни

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