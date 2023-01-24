На Украине уволили замгенпрокурора после скандала с отпуском в Испании

Алексей Симоненко (Фото: gp.gov.ua)

Заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко уволили с должности заместителя Генпрокурора Украины по собственному желанию, сообщил офис Генпрокурора страны.

«Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко», — говорится в сообщении.

Симоненко начал работать в офисе генерального прокурора в 2020 году, пишет издание ZN.UA. В июле 2017 года президент Украины Владимир Зеленский назначил его исполняющим обязанности генпрокурора после отстранения от данной должности Ирины Венедиктовой.

«Украинская правда» со ссылкой на источники в СНБО и правоохранительных органах сообщала, что Симоненко написал заявление об увольнении с должности 23 января. Издание уточнило, что решение было принято после того, как стало известно об отдыхе Симоненко в Испании в конце 2022 года. По данным издания, Симоненко после скандала попросили написать заявление на увольнение.

Зеленский накануне заявлял о масштабных кадровых решениях, часть из которых будет принята во вторник, 24 января. Украинский президент отметил, что решения приняты «по управленцам разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти и в регионах, и в правоохранительной системе».

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сегодня также сообщил о решении подать в отставку. Позднее на сайте главы государства появился указ об освобождении Тимошенко от должности.