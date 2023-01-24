В Москве зарегистрировали рекордное количество браков с 1918 года

Заммэра Москвы Ракова: в столице в 2022 году заключили рекордное с 1918 года число браков

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В 2022 году органы ЗАГС Москвы зарегистрировали более 100 тыс. браков, что является рекордом за последние 105 лет. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество бракосочетаний увеличивается: в 2022 году мы зарегистрировали на 15 процентов больше браков, чем годом ранее. В столице поженились 100 613 пар — это самое большое количество за 105-летнюю историю органов ЗАГС начиная с 1918 года», — рассказала она.

Чаще всего в прошлом году в брак вступали мужчины в возрасте 27 лет и женщины в возрасте 25 лет.

Это второй год, когда в Москве заключили 100 тысяч браков. Впервые такое количество было зафиксировано в 2014 году.

В других регионах России также сообщали о росте числа браков за 2022 год, скачок количества свадеб произошел после объявления частичной мобилизации. После объявления о мобилизации 21 сентября призывникам разрешили заключать брак в день обращения в ЗАГС. В октябре количество зарегистрированных браков в стране увеличилось на 54% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Мэр Москвы Сергей Собянин в конце сентября установил выплаты мобилизованным военнослужащим и их семьям. В случае гибели военнослужащего членам семье погибшего полагается единовременная выплата в размере 3 млн руб. На нее, в частности, могут претендовать супруга или супруг, которые состояли в зарегистрированном браке на день смерти.