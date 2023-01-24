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Rheinmetall сообщил о наличии 139 танков Leopard для поставок Украине

Rheinmetall сообщил о наличии у Германии 139 танков Leopard для поставок Украине
Фото: Armin Weigel / Global Look Press
Фото: Armin Weigel / Global Look Press

Немецкий концерн Rheinmetall, занимающийся производством и ремонтом танков типа Leopard, имеет сейчас в наличии 139 машин, которые могли бы быть отправлены Украине в ближайшие год-полтора. Об этом сообщил представитель компании медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

По его словам, в их числе 22 машины Leopard 2A4, которые могут быть подготовлены к эксплуатации и отправлены на Украину в течение ближайшего года. Еще 29 танков Leopard 2A4 находятся в производстве, они предназначены для проекта «кольцевых поставок», в рамках которого Германия не передает Украине технику напрямую, а экспортирует ее в другие страны на замену техники, отправляемой Украине. Например, договоренность о таких замещающих поставках была у Германии с Польшей — Берлин взял на себя обязательство передать Польше новые танки Leopard в обмен на передаваемые Украине советские Т-72. Эти танки будут готовы к апрелю-маю 2023 года. Еще 88 танков, которые есть в наличии у компании, — это танки более старого типа Leopard 1.

Позиция Германии по поставкам танков Украине вызывает критику союзников страны по НАТО, в том числе Польши. Берлин пока что не только не стал передавать Киеву танки напрямую, но и не выдал разрешения на реэкспорт машин этого типа на Украину из других стран.

Глава Rheinmetall Армин Паппергер в середине января отмечал, что концерн ждет заказа на работы над танками Leopard для передачи Украине. Без заказа такие работы проводиться не будут, так как затраты на них могут составить «сотни миллионов евро». По его словам, танки «не только перекрашиваются, но и перестраиваются» для использования в боевых действиях. «Их полностью разбирают, а затем заново собирают», — пояснил Паппергер.

Теги
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