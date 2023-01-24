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«Коммерсантъ» узнал о падении темпов производства водки в России

«Коммерсантъ»: два из пяти крупнейших производителей водки снизили темпы производства

Два из пяти крупнейших производителей водки в России — группы компаний Beluga Group и «Руст» снизили темпы производства напитка по итогам 2022 года по сравнению с предыдущим. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

Издание составило рейтинг крупнейших производителей водки, основанный на этих данных, он выглядит следующим образом:

  • Beluga Group.
  • «Татспиртпром».
  • «Алкогольная Сибирская Группа».
  • ГК «Традиции Успеха».
  • ГК «Руст».

Крупнейший производитель водки Beluga Group (марки Beluga, «Архангельская», «Беленькая»), замедлил производство на 104 тыс. декалитров (мера объема. равная десяти литрам), до 10,01 млн декалитров.

Группа компаний «Руст» (марки «Русский стандарт», «Парламент», «Зеленая марка»), в свою очередь, снизила темпы производства напитка на 34%, до 6,32 млн декалитров, пишет издание.

Увеличить темпы выпуска водки смогли «Татспиртпром» (Tundra, Graf Ledoff, +13%), производитель водки Siberian Express и «Белая Березка» «Алкогольная Сибирская Группа» (АСГ, +7%), и ГК «Традиции успеха» (марка «Хорта», +1%).

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В целом по итогам 2022 года объем производства водки в России вырос на 4%, уточняет газета со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования. Его общий объем составил более 84 млн декалитров, следует из статистики ведомства.

В Beluga Group объяснили снижение производства влиянием санкций на экспорт и разницей между объемами продаваемой и производимой продукции.

После начала российской спецоперации на Украине импорт российской водки на свою территорию ограничили США, Великобритания и ЕС (союз запретил импорт всех спиртных напитков). Также поступили Финляндия, Швейцария и другие страны.

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