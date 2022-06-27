Финляндия запретила ввозить крепкий алкоголь из России

Запрет введен в рамках шестого пакета санкций ЕС. Ранее Финляндия также запретила ввозить бензин в канистрах

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В Финляндию в соответствии с санкциями ЕС запретили ввозить крепкий алкоголь из России, сообщил телеканал Yle со ссылкой на Таможенную службу страны.

Ограничение коснулось водки, джина и виски, а также ликеров, в то время как слабоалкогольные напитки, например пиво, сидр или вино, под санкции не попадают, пояснил старший инспектор финской таможни Яркко Кескинен.

Он уточнил, что алкоголь нельзя ввозить в Финляндию ни в частном порядке, ни в рамках коммерческих поставок. Запрет также распространяется и на напитки, купленные в duty free на границе между Финляндией и Россией.

Запрет на ввоз крепкого алкоголя из России вошел в шестой пакет санкций ЕС, который стал действовать в начале июня. Всего в 2021 году европейские страны импортировали спиртных напитков из России на сумму €80,3 млн.

В данный санкционный пакет также включен запрет в отношении импорта сырой нефти и нефтепродуктов. В связи с этим Финляндия в середине июня запретила водителям ввозить топливо из России в канистрах и бутылках. До этого между странами был распространен так называемый бензиновый туризм. Топливо перевозили в канистрах из-за разницы в цене: в Финляндии литр бензина стоит около 150 руб., в то время как в России — 51,27 руб.

Российские власти считают санкции ЕС незаконными. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкционное оружие — обоюдоострое и стоимость этих ограничительных мер для граждан Европы «будет увеличиваться каждый день».