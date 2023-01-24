Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины
Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, следует из данных сервисов, отслеживающих такие оповещения.
Тревогу в Полтавской и Днепропетровской областях объявили около 04:06 по московскому времени, а в Харьковской — на несколько минут позже.
К 04:40 тревогу отменили почти во всех районах, она продолжала звучать только в Никопольском районе Днепропетровской области.
Воздушная тревога регулярно объявляется в регионах Украины. Накануне ее объявляли во всех трех регионах, а также в Сумской, Кировоградской областях и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.
Минобороны России с октября сообщает о массированных ударах по объектам украинской инфраструктуры. В последний раз ведомство отчитывалось об ударах по объектам энергетики Украины 15 января. «14 января 2023 года нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — говорили в ведомстве.
Удары, как сообщали украинские власти, пришлись на объекты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой областях и в Киеве. Среди пораженных целей были объекты энергетической инфраструктуры.