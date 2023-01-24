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Белый дом заявил о предложении Байдена провести обыски в его доме

Белый дом: Минюст США провел обыски в доме Байдена по его инициативе
Обыски в доме Байдена в Дэлавэре прошли 20 января, они продолжались 12 часов. По словам Сэмса, они были согласованы и запланированы. У Минюста беспрецедентная возможность получить доступ к конфиденциальным документам, заявил он
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Michael Reynolds / EPA / ТАСС)

Обыск в доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр), по итогам которого там обнаружили конфиденциальные документы, предложил провести сам глава государства, заявил официальный представитель аппарата юрисконсульта Белого дома Иэн Сэмс.

Обыски в доме Байдена проходили 20 января, они продолжались 12 часов. По словам Сэмса, они были «запланированными и согласованными».

«Позвольте мне быть предельно откровенным: президент предложил Минюсту доступ в свой дом. <...> Это было добровольно. У них была беспрецедентная возможность получить доступ к личным рукописным заметкам, файлам, бумагам, спискам дел, памятным вещам и другим материалам 10-летней давности», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее адвокат главы государства Роб Бауэр утверждал, что провести проверку предложила команда Байдена. О ком именно идет речь, он не уточнял. Такое решение приняли для «максимально быстрого продвижения процесса», говорил он. Как отмечал специальный советник президента США Ричард Заубер, обыски прошли при юристах и представителях Белого дома.

При обысках в доме Байдена обнаружили шесть документов с пометками «конфиденциально» и «сопутствующие материалы». Как отмечал Бауэр, они относились к периодам, когда Байден был сенатором (представлял штат Делавэр с 1973 по 2009 год) и вице-президентом (с 2009 по 2017 год). Кроме того, по словам Бауэра, сотрудники Министерства юстиции изъяли из дома Байдена несколько рукописных заметок.

Всего с ноября 2022 года у американского президента нашли четыре партии документов. Первую обнаружили в аналитическом центре Penn Biden Center в ноябре. Среди бумаг оказались доклады американской разведки и материалы брифингов, касающиеся Украины, Ирана и Великобритании. Американский лидер выражал удивление, что их обнаружили. Вторую партию нашли на складе в гараже дома Байдена в Дэлавере, третью — позднее в этом же доме.

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Закон о президентских архивах требует, чтобы все президентские и вице-президентские документы передавались в Национальный архив. Генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора Роберта Хура для расследования. Сам Байден заявил, что все обнаруженные у него бумаги «немедленно передали в архив и Министерство юстиции» и он полностью сотрудничает и с нетерпением ждет возможности быстро решить эту проблему.

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Джо Байден США обыск

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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