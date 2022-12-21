Сенат США утвердил Линн Трейси послом в России

Сенаторы США утвердили выдвинутую Байденом кандидатуру Линн Трейси на пост посла в России. Она станет первой женщиной — главой дипмиссии за всю историю отношений стран. В 2014–2017 годах Трейси была заместителем посла в Москве

Линн Трейси (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Сенат конгресса США утвердил Линн Трейси на пост американского посла в России. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Выдвинутую президентом Джо Байденом в сентябре кандидатуру поддержали 93 законодателя, два сенатора проголосовали против.

Против кандидатуры Трейси проголосовал, в частности, сенатор-республиканец Рэнд Пол, который до этого блокировал голосование по выделению средств Украине. «Это ошибка — отправлять в Россию посла, поддерживающего включение Украины и Грузии в НАТО», — написал он в Twitter во время голосования.

Трейси станет первой женщиной — послом США в России за всю историю двусторонних отношений. Она карьерный дипломат с многолетним стажем и специалист по России со знанием языка.

С 2014 по 2017 год Трейси работала в американском посольстве в Москве заместителем посла. После возвращения в США она стала главным советником по делам России в Бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии. С 2019 года возглавляла американское посольство в Армении.

Кандидатуру Трейси на должность полномочного посла в России президент США Джо Байден выдвинул 20 сентября, Москва дала согласие. Бывший посол Джон Салливан в сентябре досрочно покинул пост из-за болезни жены, временно исполняющей его обязанности стала Элизабет Руд.

1 декабря Трейси поддержала ужесточение санкций против России. «Правильный курс — сохранять курс на санкции, продолжать ужесточать санкции», — заявила она на слушаниях в комитете по международным отношениям в сенате конгресса США.

Власти России считают санкции незаконными. Президент Владимир Путин называл подобные ограничения со стороны Запада «безумными» и «бездумными».