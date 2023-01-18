Генсек НАТО заявил о проведении консультаций в альянсе об отправке танков Украине

Столтенберг сообщил о консультациях в НАТО по отправке танков Киеву

Йенс Столтенберг (Фото: Arnd Wiegmann / Reuters)

Консультации среди членов НАТО об отправке танков на Украину идут, заявил Reuters генсек альянса Йенс Столтенберг на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Украине также нужны системы ПВО и бронетехника, боеприпасы, запасные части и средства технического обслуживания, добавил он. По мнению Столтенберга, сейчас ключевой момент конфликта и необходимо увеличить поддержку Киева. «Если мы хотим обсуждения мирного урегулирования завтра, нам нужно поставить больше оружия сегодня», — сказал он.

Руководители оборонных ведомств примерно 50 стран и НАТО проведут в пятницу, 20 января, переговоры на немецкой авиабазе Рамштайн. Как указывает агентство, обсуждения будут сосредоточены на том, откажется ли Германия от своей позиции против поставок танков Leopard Украине или хотя бы разрешит третьим странам их поставлять.

В начале января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава планирует создать «коалицию стран», чтобы передать Украине западные танки. Президент республики Анджей Дуда говорил, что Варшава также предоставит Украине танки Leopard.

Великобритания решила отправить Украине бронетранспортеры Bulldog (FV432), танки Challenger 2 и переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak, сообщил глава британского Минобороны Бен Уоллес. Лондон передаст Киеву эскадрон танков, состоящий из 14 машин.

В Кремле негативно оценили планы Великобритании поставить украинской армии танки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставленные британские танки «будут гореть», как и остальные.