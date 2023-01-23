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Минкульт Киргизии попросил суд закрыть местную службу «Радио Свободы»

Минкульт Киргизии попросил закрыть «Азаттык Медиа» из-за видео о конфликте с Таджикистаном
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии направило в Ленинский районный суд иск с требованием прекратить деятельность «Азаттык Медиа» (киргизская служба корпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», которая внесена Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов). Об этом сообщает «Радио Азаттык» со ссылкой на уведомление ведомства.

Поводом для требования закрыть СМИ стал видеоматериал о конфликте на границе Киргизии и Таджикистана. В иске отмечается, что ролик не был удален и продолжает распространяться в соцсетях. Действия «Азаттык Медиа», по мнению истцов, противоречат требованиям ст. 23 закона «О средствах массовой информации», согласно которой не допускается «публичное распространение пропаганды войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной исключительности и нетерпимости к другим народам и нациям».

Адвокаты «Азаттык Медиа» собираются оспаривать решение Минкультуры, первое разбирательство по этому делу назначено на 26 января.

В конце октября 2022 года Минкульт заблокировал сайты «Азаттыка». Позже был заблокирован счет учреждения в «Демирбанке». За несколько дней до этого «Биринчи радио» прекратило выпуск в эфир передач «Азаттыка», а в ноябре канал НТС перестал выпускать радиопередачи «Азаттыка» в эфир.

В конце декабря блокировку сайтов СМИ продлили. В Минкульте говорили, что эта мера будет действовать до тех пор, пока материал, из-за которого принято решение о блокировке, не будет удален. Руководство СМИ называло решение ведомства об их блокировке «незаконным и нарушающим гарантированные Конституцией гарантии свободы слова».

Конфликт на киргизско-таджикской границе обострился в сентябре 2022 года. Обе стороны обвиняли друг друга в обстрелах приграничных населенных пунктов. Число погибших с обеих сторон составило около 100. Причина разногласий — отсутствие договоренности по демаркации границы после распада СССР, а именно по 460 из 970 км границы. Из-за этого стороны периодически заявляют о своих претензиях на ту или иную территорию, возникают конфликты. 25 сентября Бишкек и Душанбе подписали протокол об урегулировании ситуации.

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