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Аналитики назвали страну, которая тратит на помощь Украине более 1% ВВП

Statista: Эстония единственная тратит на помощь Украине более 1% ВВП
По данным компании Statista, Эстония единственная жертвует на поддержку Украине более 1% от своего ВВП. США оказались по этому показателю на восьмом месте, разделив его с Канадой
Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстония оказалась на первом месте среди стран, которые оказывают помощь Украине, если считать по доле от ВВП, сообщает Postimees со ссылкой на данные немецкой статистической компании Statista.

По подсчетам аналитиков, Эстония единственная жертвует на помощь Киеву 1,1% от ВВП. Это в пять раз больше, чем Словакия (0,21%) и в десять раз больше, чем Финляндия (0,11%).

На втором месте — Латвия, оказавшая Украине поддержку в размере 0,93% от своего ВВП, затем идет Польша, тратящая 0,5%. В пятерку крупнейших доноров, если считать в процентах от общей экономики, вошли Литва (0,46%) и Норвегия (0,34%).

Следом идут Великобритания (0,26%), Чехия (0,24%), Канада и США (по 0,23%). В середине ноября глава Пентагона Ллойд Остин сообщал, что к тому моменту Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на сумму, превышающую $20 млрд.

11 ноября в Минобороны Эстонии заявили, что объем предоставляемой страной военной поддержки Украине в условиях российской военной операции приблизился к €300 млн. В ведомстве указали, что эта помощь — «одна из самых больших в мире помощь по всем соотношениям — либо к ВВП, либо к оборонному бюджету». Самым большим вкладом Таллина в последнее время стала подготовка украинских военнослужащих, отметили там.

Позднее министр Ханно Певкур заявил, что республика уже выделила около 1% от ВВП на военную поддержку Украины, отметив, что нужно и дальше оказывать помощь Киеву: «Мы все должны делать больше». В частности, указал он, Украина нуждается в зенитных комплексах, тяжелой артиллерии и боеприпасах.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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