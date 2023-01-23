Захарова назвала заслуженным понижение уровня дипотношений с Эстонией

Мария Захарова (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

Решение Москвы о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией является заслуженным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

«Эстонский режим получил, что заслужил», — написала Захарова.

МИД России ранее сообщил о понижении уровня диппредставителя в Эстонии до временного поверенного в делах в ответ на требование Таллина сократить число сотрудников посольства в России. МИД также предписал послу Эстонии Маргуса Лайдре покинуть Россию до 7 февраля.

11 января МИД Эстонии сообщил послу России Владимиру Липаеву о необходимости сократить число российских дипломатов до восьми с 1 февраля этого года. Также в посольстве смогут работать 15 прикомандированных административно-технических и обслуживающих сотрудников.

Данное решение принято для того, чтобы добиться «паритета или эквивалентности в численности должностей в посольстве», заявлял министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. В российском МИДе считают, что власти Эстонии в последние годы «целенаправленно разрушают» отношения с Россией.