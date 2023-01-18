Посольство России в Эстонии прекратило прием заявлений о выходе из гражданства

Посольство в Эстонии прекратило прием заявлений о выходе из гражданства

В начале января Эстония потребовала сократить число дипломатов в посольстве России до восьми человек — чтобы «добиться паритета». После этого российская дипмиссия временно прекратила прием заявлений о выходе из гражданства

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Посольство России в Эстонии временно прекратило прием заявлений о выходе из гражданства, говорится в сообщении на сайте диппредставительства.

«Прием заявлений о выходе из гражданства РФ временно прекращен», — сказано в сообщении.

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Согласно российским законам, выход из гражданства России возможен на основании осознанного волеизъявления лица. Соответствующее заявление необходимо подать в миграционный орган — при нахождении на территории России, либо в дипломатическое представительство или в консульство России на территории другого государства.

В начале МИД Эстонии сообщил послу России в стране Владимиру Липаеву о необходимости сократить число российских дипломатов до восьми человек с 1 февраля 2023 года. «Решение принято с целью добиться паритета или эквивалентности в численности должностей в посольстве», — отмечал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

По его словам, помимо восьми дипломатов в посольстве смогут работать 15 прикомандированных административно-технических и обслуживающих работников.

Согласно данным на сайте посольства России, в списке дипсотрудников значатся 17 человек, включая посла. В эстонском диппредставительстве в Москве вместе с послом на данный момент остаются девять сотрудников.

После начала российской спецоперации на Украине Эстония закрыла свое генеральное консульство в Санкт-Петербурге и представительство в Пскове. В середине августа в посольстве в Москве также был приостановлен прием заявлений на получение виз — это связано с решением прибалтийских стран о приостановке выдачи шенгенских виз всем россиянам.

Российские власти называли такую политику «дискриминационной». Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас призывал МИД занять «внятную позицию» и ответить ЕС зеркальными мерами.