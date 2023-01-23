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Песков сообщил, что Путин не делал новых заявлений о выборах 2024 года

Песков: Путин не делал заявлений об участии в следующих выборах президента
Владимир Путин (на экране) и Дмитрий Песков
Владимир Путин (на экране) и Дмитрий Песков (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Президент Владимир Путин не делал заявлений относительно своего выдвижения на следующие выборы главы государства в 2024 году. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Президент никаких заявлений на этот счет не делал. Продолжается работа в рамках обычного, рутинного рабочего графика президента», — сказал Песков.

20 января глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК уже готовится к началу президентской избирательной кампании. Песков уточнил, что это «рабочий процесс», а комиссия «выполняет свои функции».

27 декабря 2021 года два близких к Кремлю собеседника РБК говорили, что администрация президента начала подготовку к выборам 2024 года. При этом во время обсуждений в Кремле ни разу не говорилось о том, что Путин уже принял решение идти на новый срок. Сам глава государства публично говорил, что еще не решил, будет ли баллотироваться на новый срок. «В соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду ли я это делать или нет, я пока сам для себя еще не решил», — заявлял Путин.

В 2020 году прошло всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила поправку, позволяющую Владимиру Путину выдвигаться на новый срок. Предложение убрать из Конституции ограничение по числу президентских сроков для нынешнего президента Терешкова объяснила тем, что Россия оказалась перед лицом «рисков непредсказуемости», а сильная президентская власть может стать «страховкой» от этого.

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выборы президента ЦИК Дмитрий Песков Владимир Путин

Владимир Путин

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