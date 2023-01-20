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Кремль дал оценку двухгодичному президентскому сроку Байдена

Песков о президентском сроке Байдена: два года были плохими для двусторонних отношений
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Два года, в течение которых Джо Байден является президентом США, несмотря на «робкие надежды», были очень плохими для двусторонних отношений между Россией и Америкой. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Они находятся, наверное, в своей низшей точке. На обозримую перспективу надежд на улучшение нет», — отметил Песков.

Байден стал президентом США 20 января 2021 года (президентский срок в Америке — четыре года). Первая встреча президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным прошла в Женеве (Швейцария) 16 июня 2021 года. По итогам переговоров президенты приняли совместное заявление, которое посвящено контролю над стратегическими вооружениями.

Отношения между странами ухудшились осенью 2021 года, когда западные СМИ и политики начали заявлять о подготовке операции России на Украине. В декабре Байден объявил, что Америка направит войска в восточные страны НАТО.

После начала российской спецоперации на Украине — 24 февраля — США ввели против России несколько пакетов санкций. Американский президент назвал Путина «военным преступником». Кремль в ответ на это заявление назвал это «недопустимой и непростительной» риторикой главы государства, от «бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире».

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Персоны
Дмитрий Песков Джо Байден президентский срок

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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