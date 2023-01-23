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Администрация Новой Каховки сообщила о массированном артобстреле

Администрация Новой Каховки: жилые дома подверглись прицельному артиллерийскому обстрелу

Фото:VGA_NovayaKahovka / Telegram Фото:VGA_NovayaKahovka / Telegram Фото:VGA_NovayaKahovka / Telegram Фото:VGA_NovayaKahovka / Telegram Фото:VGA_NovayaKahovka / Telegram

В Новой Каховке в Херсонской области под массированный прицельный обстрел попали жилые дома. Об этом сообщает администрация города в своем телеграм-канале.

«Украинские националистические формирования прицельно обстреливали жилые кварталы города», — говорится в сообщении администрации. Экстренные и коммунальные службы работают над устранением последствий обстрела.

С 20 октября на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей действует режим военного положения, введенный президентом Владимиром Путиным. Он позволяет местным властям вводить ряд ограничений, например на выбор места жительства, на движение транспорта, на въезд и выезд из регионов и свободу передвижения.

Новая Каховка расположена на левом берегу Днепра. Город регулярно подвергается обстрелам после присоединения Херсонской области к России. В середине октября прошлого года местные власти объявили об эвакуации с правого берега Днепра. 15 ноября власти Новой Каховки покинули город из-за обстрелов и переместились в безопасное место.

Администрация Новой Каховки сообщила о массированном артобстреле
Администрация Новой Каховки сообщила о массированном артобстреле

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Новая Каховка Херсонская область обстрел
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