Глава поселка в Херсонской области погиб при взрыве автомобиля

Во взорванной машине обнаружены документы на имя главы поселка Андрея Штепы и обгоревшее тело, власти считают произошедшее «подрывом». В автомобиль была заложена взрывчатка, считают в экстренных службах

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Херсонской области при взрыве автомобиля погиб глава поселка Любимовка Андрей Штепа, сообщил глава администрации района Павел Филипчук, передает «Интерфакс».

«По предварительным данным, он погиб. Документы в машине на его фамилию, тело обгоревшее. Это был подрыв», — рассказал он.

О взрывчатке в автомобиле сообщили и в экстренных службах региона, передает ТАСС. «Он погиб, в машине была заложена взрывчатка», — рассказали агентству.

РБК обратился за комментарием в правительство Херсонской области.

Поселок находится на левом берегу Днепра близ городов Каховка и Новая Каховка. По данным за прошлый год, в поселке проживали 5639 человек.

В последние месяцы чиновники в новых регионах России не раз подвергались покушениям. Среди прочего, 11 ноября самодельное устройство сработало около дома, где живет заместитель министра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрей Бойко, он получил легкую контузию.

В середине декабря было совершено покушение на первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка. Речь идет о взрыве мины направленного действия: водитель погиб на месте, а чиновника доставили в больницу в состоянии средней тяжести, рассказал глава минздрава региона Вадим Ильмиев. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо обвинил в покушении диверсионно-разведывательную группу. Он рассказал 22 декабря, что в регионе идет «напряженная антидиверсионная работа», а «всех шестерых лиц, причастных к этому покушению [на Булюка], полиция уже задержала».