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Макрон и Шольц договорились о поезде и ответе на американский закон

Франция и Германия считают, что Евросоюз должен дать быстрый и масштабный ответ на принятый США закон о снижении инфляции, стороны определили «общую линию» в этом вопросе, заявил французский президент Эмманюэль Макрон на пресс-конфренции по итогам встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем, передает Le Monde.

По его словам, ответные действия должны предусматривать «эффективные инструменты государственного и частного финансирования».

Принятый летом прошлого года в США Акт о снижении инфляции (Inflation Reduction Act — IRA) предоставляет субсидии производителям электромобилей, аккумуляторов и энергетического оборудования и др. при условии, что эти товары выпущены в Штатах. По мнению европейских лидеров, данный закон может привести к новой торговой войне между США и ЕС.

Встреча лидеров стран проходила в 60-ю годовщину подписания Елисейского договора о дружбе между ними. В честь этого события были приняты решения, демонстрирующие приверженность этому соглашению, о которых говорится в совместном коммюнике по итогам встречи, опубликованном на сайте Елисейского дворца.

Так, Франция и Германия откроют высокоскоростную железнодорожную линию между столицами государств и поддерживают развертывание ночного ж/д сообщения, которое ожидается в следующем году. Также Макрон объявил о продлении водородного трубопровода H2Med между Барселоной и Марселем до Германии. «Мы также поддерживаем усилия по введению первого совместного двустороннего билета для молодежи, запланированного на лето 2023 года», — сказано в документе.

Макрон предупреждал, что IRA может привести к расколу Запада. Он также назвал закон «сверхагрессивным» по отношению к бизнесу Франции, указав, что он «убьет много рабочих мест». В то же время Шольц говорил, что этот акт не должен повлиять на отношения между США и Евросоюзом.

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16 декабря Макрон объявил, что участники саммита ЕС поручили Еврокомиссии подготовить европейский эквивалент IRA для защиты собственной промышленности. Одновременно с этим Шольц сообщил, что ЕС принял решение о введении минимальной налоговой ставки для крупных компаний.

Теги
Эмманюэль Макрон Олаф Шольц
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