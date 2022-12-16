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Мурашко заявил об увеличении продолжительности жизни в России на 2,3 года

Мурашко: с конца 2021 года ожидаемая продолжительность жизни в России выросла на 2,3 года

С конца 2021 года ожидаемая продолжительность жизни в России выросла более, чем на 2,3 года, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его помощник Алексей Кузнецов уточнил, что в 2021 году ожидаемая продолжительность жизни составила 70,6 лет.

«По состоянию на конец ноября значение показателя ожидаемой продолжительности жизни выше значения на конец 2021 года более чем на 2,3 года»,— рассказал Мурашко в ходе выступления на форуме «Моя поликлиника» (цитата по ТАСС).

Ожидаемая продолжительность жизни — это предполагаемое число лет, которое проживет только родившийся человек, при условии, что вся его жизнь пройдет при уровне смертности текущего года.

В начале декабря министр говорил, что по итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни в России может вырасти на 1,8 года. Если прогноз оправдается, ожидаемая продолжительность жизни в стране составит 71,8 года.

Ранее летом президент России Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в стране за второй квартал превысила 73 года, а смертность снизилась до уровня 2019 года. «В целом это хороший результат, но важно устойчиво двигаться к поставленной цели — росту продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году», — заключил он.

В то же время опрошенные РБК демографы утверждают, что показатель не будет расти запланированными темпами из-за последствий пандемии, санкций и военных действий на территории Украины. По их расчетам, к 2030 году он составит 75–76 лет.

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