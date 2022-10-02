Свергнутый лидер Буркина-Фасо покинул страну

Лидер Буркина-Фасо подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба, пришедший к власти в результате переворота зимой 2022 года, согласился уйти в отставку после того как военные подняли против него мятеж

Подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба, возглавлявший Буркина-Фасо с января 2022 года, уехал из страны после того, как согласился уйти со своего поста в результате военного переворота, сообщает Radio France internationale. Он направился в Того.

Новым лидером Буркина-Фасо стал капитан Ибрагим Траоре, возглавивший группу военных, которые сместили главу правительства. Он будет управлять страной до принесения присяги.

Как пишет Reuters, Дамиба сам предложил уйти отставку, чтобы избежать новых столкновений и жертв. В обмен он выдвинул несколько условий, в частности, попросил гарантировать безопасность ему и его сторонникам.

Это второй с начала 2022 года переворот в Буркина-Фасо. По словам Траоре, группа военных, которая помогла Дамибе прийти к власти зимой, решила сместить его из-за неспособности справиться с исламистами. По этой же причине Дамиба сверг своего предшественника Рока Марка Каборе.

Буркина-Фасо — одна из беднейших стран на западе Африки c населением около 22 млн человек и ВВП на душу населения $988,3 в год. Как отмечает Reuters, боевики из запрещенных в России террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство» контролируют часть ее территории.