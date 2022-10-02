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Свергнутый лидер Буркина-Фасо покинул страну

Лидер Буркина-Фасо подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба, пришедший к власти в результате переворота зимой 2022 года, согласился уйти в отставку после того как военные подняли против него мятеж

Подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба, возглавлявший Буркина-Фасо с января 2022 года, уехал из страны после того, как согласился уйти со своего поста в результате военного переворота, сообщает Radio France internationale.  Он направился в Того.

Новым лидером Буркина-Фасо стал капитан Ибрагим Траоре, возглавивший группу военных, которые сместили главу правительства. Он будет управлять страной до принесения присяги.

В Буркина-Фасо военные совершили второй с начала года переворот
Политика
Фото:Dracorius White / Zuma / Global Look Press

Как пишет Reuters, Дамиба сам предложил уйти отставку, чтобы избежать новых столкновений и жертв. В обмен он выдвинул несколько условий, в частности, попросил гарантировать безопасность ему и его сторонникам.

Это второй с начала 2022 года переворот в Буркина-Фасо. По словам Траоре, группа военных, которая помогла Дамибе прийти к власти зимой, решила сместить его из-за неспособности справиться с исламистами. По этой же причине Дамиба сверг своего предшественника Рока Марка Каборе.

Буркина-Фасо — одна из беднейших стран на западе Африки c населением около 22 млн человек и ВВП на душу населения $988,3 в год. Как отмечает Reuters, боевики из запрещенных в России террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство» контролируют часть ее территории.

Теги
Буркина-Фасо военный переворот мятеж
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