Sun узнала о планах Карла III по военной форме вместо чулок на коронацию

Король Великобритании Карл III может надеть на коронацию военную форму и тем самым нарушить многовековую традицию, согласно которой монарх должен быть одет в шелковые чулки и бриджи, пишет газета The Sun со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, старшие помощники Карла III считают, что бриджи выглядят «слишком устаревшими». Король же в свою очередь хочет, чтобы его коронация представляла «современную монархию 21 века».

Коронация Карла III запланирована на 6 мая 2023 года, вместе с новым монархом в качестве королевы-консорта будет коронована его жена Камилла. Мероприятие пройдет в Вестминстерском аббатстве.

Члены королевской семьи могут быть не рады присутствию на церемонии сына короля и его жены, принца Гарри и Меган Маркл, писал The Sun. В частности этот вопрос обсуждали принцесса Анна и принц Эдвард (дети покойной королевы Елизаветы II), они не хотят, чтобы личные разговоры на коронации попали в книгу принца Гарри Spare («Запасной»).

Источник Daily Mail говорил, что принц Гарри и его жена Меган Маркл, скорее всего, будут приглашены на коронацию Карла III, но «найдут причину не присутствовать» после всего, что было сказано в мемуарах принца.

Однако королевская семья может помириться с принцем Гарри до коронации Карла III, сообщал The Times со ссылкой на источник, близкий к королю и принцу. Примирительная встреча может произойти в апреле, если отец и сын признают свои ошибки.