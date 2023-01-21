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В Китае наступил год черного водяного кролика

В Китае встретили Новый год по лунному календарю
Фото: Anthony Kwan / Getty Image
Фото: Anthony Kwan / Getty Image

Китай встретил Новый год по лунному календарю — согласно нему, 2023-й — это год черного водяного кролика. В КНР этот день также называют праздником весны.

В стране впервые после пандемии проходит Весенний фестиваль, отмечает The Global Times. Одним из наиболее знаковых событий в его рамках является гала-концерт. На нем исполняли песни, традиционные танцы, было показано шоу кунг-фу.

The Global Times отмечает, что многие жители Китая в праздничный период решили поехать куда-либо, для многих это стало шансом воссоединиться с близкими. Издание приводит данные Министерства транспорта, согласно которым ожидаемый во время весеннего туристического сезона пассажиропоток составит более 2 млрд человек — это около 70% от показателя допандемийного 2019 года.

Как передает «Синьхуа», председатель КНР Си Цзиньпин, обращаясь к согражданам в канун праздника, отметил, что прошлый год был трудным в плане проведения «внутренних реформ, развития и стабильности», а также неспокойным в контексте международных событий. Глава страны подчеркнул, что 2023-й станет первым годом, когда начнется реализация в полной мере установок ХХ съезда Коммунистической партии Китая. Он прошел в ноябре 2022-го.

В последний месяц 2022-го в Китае стал отходить от политики «нулевой терпимости» к коронавирусу — то есть жестких ограничений в связи с COVID-19. После этого, за период с 8 декабря по 12 января, в стране от коронавируса умерли 60 тыс. человек, сообщала Национальная комиссия здравоохранения. При этом западные СМИ писали, что в стране началась новая серьезная вспышка заболеваемости. Например, Bloomberg сообщал, что в декабре COVID-19 заразились почти 250 млн жителей КНР.

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